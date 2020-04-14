TRABZON Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı - Son Dakika
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TRABZON Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı

7 saat önce

Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı.

TRABZON Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı, System.String[]

Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için temastan uzak durmanın şart olduğunu, evlerde tıraşın da yasak kapsamına girdiğini belirten uzmanlar, salgını önlemek için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından alınan önlemler kapsamında, yakın temasın yoğun olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları geçici süreliğine kapatıldı. Sosyal teması engellemek üzere alınan kararın ardından kimi vatandaşların eve berber ve kuaför çağırdığı görüldü. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için temastan uzak durmanın şart olduğunu, evde tıraş ve kuaför hizmetinin de yasak kapsamına girdiğini söyleyen uzmanlar, salgını önlemek için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

'BIRAKIN SAÇLARINIZ DAĞINIK KALSIN'

Son günlerde sosyal medyada bazı kişilerin evlerine berber çağırdığını ve berberlerin gizli yerlerde tıraş yaptığına dair görüntüler gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu işlemlerin çok riskli olduğunu söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasağa rağmen gayri resmi olarak yapılan bu tür işlemlerin hem berberleri, hem de müşterilerini tehlikeye attığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Şu anda bir kişinin hasta olmaması veya herhangi bir şikayetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem de müşteriden berbere bulaş olabilir. Bunu asla yapmamaları lazım" diye uyardı.

Berberlere ve vatandaşlara bu dönemde büyük sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, "Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra bu süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine, doğal hayatına devam edecek. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. Bir şey olmaz" dedi.

'VATANDAŞLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de berber ve kuaför salonların kapatılma kararının, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını, ancak insanların bunu farklı algıladığına dikkat çekerek, "Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Magazin basınında da görüyoruz, yerelde de bunları duyuyoruz. Kişi eve berberi çağırdığında berber gitmek istemese bile ısrar ediyorlar. Berberin tıraş ettiği kişi Covid- 19 hastası olabilir ve hastalık kuluçka dönemindeyse ortaya belirti çıkmaz. Berber, bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona tıraş yaparsa hastalığı bu kez kendisi alır. Kuluçka süresince bir belirti olmadığı için berber de kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ederse temas ettiği her kişi risk altına girer" uyarısında bulundu.

"Kötü ve üzücü durumlara sebebiyet vermemek için bu konuda özellikle vatandaşlarımıza çok görev düşüyor" diyen Sivri, vatandaşlara "Lütfen kişisel bakımlarınızı evde yapabildiğiniz kadar yapın. İki üç hafta daha sabredin, ondan sonra kuaför salonuna da berbere de gidersiniz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tıraş olamadığını belirten Celal Çobanbaşı ise, tıraş olmak için eve berber çağırmanın sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan Zülal Özçavdar is, "Koronavirüs salgınından önce saç bakımı ve kişisel bakım için ayda bir kez kuaföre gidiyordum. O kadar tehlikeli bir zaman ki artık kimse kimseye güvenmiyor. Eve kuaför çağırmak çok sağlıklı değil" dedi.

Koronavirüs, Trabzon, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:45 Kaynak: DHA

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