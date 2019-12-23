Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -drone - Son Dakika

Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -drone

6 saat önce

TRABZON Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)-DRONE.

TRABZON Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)-DRONE

Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -drone

Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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