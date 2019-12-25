Trabzon uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı - Son Dakika

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Trabzon uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı
6 saat önce
TRABZON Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
TRABZON Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı
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