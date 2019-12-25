Trabzon uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı - Son Dakika

Trabzon uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı

6 saat önce

TRABZON Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı.

TRABZON Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı

Trabzon uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı

Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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