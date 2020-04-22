Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 831 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yıl boyunca 831 aileye yardımda bulunuyor.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf eserlerini koruma ve kollama görevinin yanında hayır hizmetlerini de yürüttüklerini söyledi.

Yardıma ihtiyacı olan ve sosyal yönden desteklenmesi gereken insanlara ulaşmayı ve onlara yardımcı olmanın vakfiyelerin hayır şartlarında belirtildiğini vurgulayan Çalık, "Genel Müdürlüğümüz de bu kapsamda 81 ilimizde kuru gıda dağıtımı, muhtaç maaşı ve öğrenci bursları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Bölgemizde de Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü eliyle bu yardımlarımız devam etmektedir." diye konuştu.



Çalık, Trabzon Bölge Müdürlüğü olarak Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de faaliyet gösteren Mazbut Hacı Siyam Vakfı, Tekke Cami Vakfı ve Çarşı Cami Şerifi Vakıflarının gelirleri ve hayır şartları doğrultusunda hayır hizmetlerini yürüttüklerini kaydetti.



Bu kapsamda 831 aileye her ay kuru gıda yardımları yapıldığını belirten Çalık, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden temin edilen temel gıdaların, hane halkı sayısıyla orantılı olacak miktarda hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürüldüğünü söyledi.



Çalık, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak ve vatandaşların gönüllerini incitmemeye özen gösterilerek yapılan yardımlardan bölgede yaklaşık 3 bin 500 kişilik nüfusun yıl boyunca faydalandığını belirterek, "Kuru gıda dağıtım hizmetimizin yanında 232 engelli ve yetim vatandaşımıza aylık 914 bin 49 lira muhtaç maaşı ödemesi de sürmektedir. Ayrıca bu hizmetlerimizle beraber 747 ilk, orta ve lise öğrencisine aylık 75 lira, 294 üniversite öğrencisine aylık 300 lira ve 21 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine aylık 600 lira burs hizmetini de sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Çalık, 2020 yılında yaklaşık 5 milyon 500 bin liralık bir harcama yapmayı planladıklarını belirterek, "Bu yardımlarımızı yapmamızı sağlayan ve ahirete intikal etmiş tüm vakıf sahibi ecdadı da rahmet ve minnetle tekrar anmayı bir borç biliriz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir sorun olduğunu aktaran Çalık, "Her ne kadar bu faaliyetlerimizi yürütsek de ihtiyaç sahiplerinin ayağına bu işi getirmenin peşindeyiz. Vatandaşlardan da istediğimiz mümkün olduğunca evde kalmaları ve bu sorunu hep birlikte elele bertaraf etmeye yardımcı olmaları." diye konuştu.