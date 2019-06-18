Son Dakika Haberleri: Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

25 dakika önce

Son dakika! Araklı'daki sel ile ilgili açıklama yapan Trabzon Valiliği, "Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Trabzon Valiliği bugün Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamada, " Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Trabzon Valiliği, Araklı, 3. Sayfa, Güncel
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