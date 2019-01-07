Son Dakika Haberleri: Trabzon Valiliği Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Trabzon Valiliği Dolandırıcılara Karşı Uyardı

1 saat önce

Trabzon Valiliği, bağış ve yardım kampanyası kapsamında valilik makamının adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Trabzon Valiliği Dolandırıcılara Karşı Uyardı, System.String[]
Trabzon Valiliği, bağış ve yardım kampanyası kapsamında valilik makamının adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda telefon ve diğer iletişim yollarıyla Vali İsmail Ustaoğlu ile Valiliğin adını kullanarak vatandaşları, iş adamlarını ve esnafı arayıp para talep edenlerin olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde özellikle engellilere akülü araba veya sandalye alınması amacıyla başlatıldığı iddia edilen bağış ve yardım kampanyası adı altında Valiliğimiz veya Sayın Valimizin adını kullanılmak suretiyle özellikle para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüslerinin olduğu duyumları alınmaktadır. Valiliğimiz veya Trabzon'daki herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yolları kullanılarak yardım talep etmesi söz konusu değildir. Valiliğimizin ve kamu kurumlarının adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara kesinlikle itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması durumunda Emniyet Müdürlüğümüzün 155, Jandarma Komutanlığımızın 156 numaralı telefonlarının aranarak ihbarda bulunulması hususu kamuoyuna duyurulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: AA

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