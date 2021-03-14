Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımı - Son Dakika

Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımı
14.03.2021 13:01
Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımıSAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş görüntüleri ile 'Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori'...
Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımı
SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş görüntüleri ile 'Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori' mesajı verdi.
Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen ?Çok yüksek riskli iller? arasında olan Trabzon'da valilik vatandaşlara çağrılarda bulundu. Valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş drone görüntüleri ile 'Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori' mesajı verdi.
Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan üst düzey tedbirlerle vaka artışlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Trabzon alınan tedbirlerle son haftada en hızlı vaka azalışının yaşandığı kent olmuştu.
Son Dakika Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi