Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısı - Son Dakika

- Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısı

TRABZON - Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon için Valilik "Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısında bulunarak sosyal medyadan drone görüntüleri eşliğinde paylaşımda bulundu.

Trabzon'un havadan en işlek cadde ve en kalabalık meydanlarının boş görüntülerinin yer aldığı paylaşım ile şehrin kırmızı görüntüsünden önce turuncu ardından sarı ve mavi kategoriye kavuşması için Trabzonlular'ın gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.