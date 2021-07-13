Trabzon Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Trabzon Valiliği, vatandaşları yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Trabzon Valiliği yetkililerinin isimleri kullanılarak, art niyetli kişi ya da kişilerin iş insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından çeşitli gerekçeler göstererek özellikle tekerlekli sandalye talep etmek suretiyle para talebinde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde özellikle engellilere akülü araba veya sandalye alınması amacıyla başlatıldığı iddia edilen bağış ve yardım kampanyası adı altında Valiliğimiz veya Sayın Valimizin adı kullanılmak suretiyle özellikle para talebinde bulunularak dolandırıcılık teşebbüslerinin olduğu duyumları alınmaktadır. Valiliğimiz veya Trabzon'daki herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yolları kullanılarak yardım talep etmesi söz konusu değildir. Valiliğimizin ve kamu kurumlarının adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara kesinlikle itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması durumunda Emniyet Müdürlüğümüzün 155, Jandarma Komutanlığımızın 156 numaralı telefonlarının aranarak ihbarda bulunulması hususu kamuoyuna duyurulur."