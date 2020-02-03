Trabzon Valiliğinden "Fenerbahçe otobüsüne silah teşhiri" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Valiliğinden 'Fenerbahçe otobüsüne silah teşhiri' iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika

Trabzon Valiliğinden "Fenerbahçe otobüsüne silah teşhiri" iddialarına yanıt Açıklaması

6 saat önce

Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından havalimanına giden konuk ekip otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Trabzon Valiliğinden

Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından havalimanına giden konuk ekip otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havalimanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği yönünde iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu iddia ile ilgili yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süreyle takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonuyla kayıt yaptığı görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Emniyette ifadesi alınan F.A'nın görüntü kaydı ile otobüsten çekilen görüntülerin eşleştiği, şahsın elinde silah değil cep telefonu olduğunun açıkça tespit edildiği vurgulanarak, "Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının centilmenlik ruhuna uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır." görüşleri paylaşıldı.

Fenerbahçe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür
Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı Trabzonspor, Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:19:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Valiliğinden "Fenerbahçe otobüsüne silah teşhiri" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]