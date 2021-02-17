Trabzon Valiliğinden sokakta kalan vatandaşlara barınma imkanı - Son Dakika

Trabzon Valiliği, soğuk kış günlerinde sokakta kalan evsizlerin barınmasını sağlayacak.
Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşların Valilik koordinesinde misafir edileceğini duyurdu.
Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim. Bu soğuk günlerde evsiz veya sokakta kalan vatandaşlarımızı sıcak ortamlarda misafir etmeye hazırız. 112 Acil Çağrı merkezimizin aranması durumunda kendileri Valiliğimiz koordinesinde misafir edilecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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