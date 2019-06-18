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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı...

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp, 3 tane de yaralımız var" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı..., System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp, 3 tane de yaralımız var" dedi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Araklı, Trabzon, 3. Sayfa
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