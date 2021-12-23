Vali İsmail Ustaoğlu, kar yağışı sonrası durumu değerlendirdi - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini değerlendireceklerini söyledi.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları olmak üzere ilgili kurumların yöneticileriyle kriz masası oluşturduklarını belirten Ustaoğlu, özellikle vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde evlerine ulaşması noktasında yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşların özellikle kar tipi lastik noktasında hazırlıksız olduğunu gördüklerini kaydeden Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında dün akşam, vatandaşlarımızın kar tipi lastikleri olmamasından kaynaklı, yol güzergahında uygunsuz şekilde araçlarını park edip veya bırakıp yanından ayrılmalarından kaynaklı ana güzergahlarda sıkıntı yaşandı. Ekiplerimiz yoğun çaba sarf edip yollarımızın ulaşıma açılması noktasında gayret sarf ettiler. Zaten dikkatinizi çektiyse de 1-2 saat sonra, saat 21.00-22.00 civarında tüm güzergahlarımızda yollarımız açılmış oldu."

Ustaoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildiğini anımsatarak, "Şimdi tekrar bugün değerlendirmeyi yapıyoruz. Özellikle ara sokaklardan araçların çıkışına engel bir durum var mı, onu Büyükşehir'imizle değerlendirmesini yapacağız. Ona göre yarınla ilgili herhangi farklı bir durum, tatil yapıp yapmama hususunu değerlendireceğiz ama şu aşamada henüz erken." ifadelerini kullandı.