Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Kurban Bayramı'nı kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, sevinç ile halisane duyguların yoğun şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha sağlık, huzur ve esenlik içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayramların, insanlara her anın kıymetini bilerek yaşamanın yanı sıra merhamet ve paylaşmanın kutsiyeti gibi sayısız hikmetleri de barındırdığına işaret eden Ustaoğlu, "?Sevinçte ve üzüntüde yekvücut olduğumuz bu günler, aynı zamanda karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, bu özel günlerin dargınlıkları unutmak ve insanların birbirine daha sıkı sarılarak kardeşliğini pekiştirmek için bir vesile olması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu kıymetli günler, bizleri yüce Mevlaya daha da yakınlaştırırken insani duygularımızı da derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır."

Her günün bayram sevinci içinde geçmesini temenni eden Ustaoğlu, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.