Trabzon Valisi Ustaoğlu: "30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Ustaoğlu: '30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma... - Son Dakika

Trabzon Valisi Ustaoğlu: "30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma...

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trabzon Valisi Ustaoğlu: 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma...

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!

Son Dakika Haberleri
00:59 İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Son Dakika
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Valisi Ustaoğlu: "30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]