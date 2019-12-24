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Trabzon Valisi Ustaoğlu: "30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma...
6 saat önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:29 Kaynak: AA
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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