Trabzon Valisi Ustaoğlu,

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde gerek Çin heyetiyle gerekse diğer ülkelerin heyetleriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, "Özellikle Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tanıtımı açısından da zirvemiz çok önemli rol oynadı." dedi.

Ustaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nin değerlendirme toplantısında, zirveye Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Sri-Lanka, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan bakan, büyükelçi, bürokrat ve iş adamı düzeyinde katılımların olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da zirvenin açılışını onurlandırdığını anımsatan Ustaoğlu, zirvenin, tarihi İpekyolu'nun en önemli kavşak noktalarından biri olan Trabzon'un modern ticaret rotalarındaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Ustaoğlu, özellikle Çin'in dünya ticaretinde önemli değişikliklere yol açacak olan "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"nde Trabzon'un önemli merkezlerden biri olabileceğinin güçlü bir şekilde vurgulandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Çin Halk Cumhuriyeti de Ankara Büyükelçisi ile önemli firmalarının yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyeti zirveye göndererek Trabzon'a verdiği önemi göstermiş oldu. Gerek Çin heyetiyle gerekse diğer ülkelerin heyetleriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tanıtımı açısından da zirvemiz çok önemli rol oynadı. 23 ülkeden konuğumuz olan yabancı iş adamları ile iş adamlarımız, yaklaşık 750 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi, yeni işbirliklerinin ilk adımlarını attı."

"Trabzon lojistik açıdan önemli bir merkezdir"

Ustaoğlu, zirvedeki amaçlarının İpekyolu'nu tekrar canlandırmak, iş adamları arasında ticareti geliştirmek ve ülkelerin ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon lojistik açıdan önemli bir merkezdir. Bu konuda deniz, hava ve kara yolu açısından alt parametreleri tamamlamış durumdadır ve raylı sistem konusunda da planlar ve projeler yürütülmektedir. En kısa zamanda Trabzon'un da raylı sistemlerle ulaşılan şehirler arasında yer alması ülkemiz ticaretine büyük katkı sunacaktır. Trabzon Modern İpekyolu güzergahında önemli ve güvenilir ticaret ve yatırım merkezlerinden biridir."

Zirvede verimli görüşmelerin ortaya konulduğuna da işaret eden Ustaoğlu, "2019'un 9 ayında Çin'in İpekyolu güzergahındaki ülkelerle toplamda 950 milyar dolar tutarında ihracat ve ithalatı oldu. Bir Kuşak Bir Yol'u ortak inşa süreci, hat üzerindeki ülkelerde yeni bir refah dönemi açmaktadır. Türkiye'nin ve Trabzon'un bu refahtan azami düzeyde faydalanması açısından zirvemizin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ustaoğlu, Trabzon'un İpekyolu üzerindeki konumunu güçlendirmek için çalışmalara devam ettiğini işaret ederek, bu kapsamda merkezi Trabzon'da olmak üzere İpekyolu Uluslararası Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Enstitüsü kurulmasının amaçlandığını kaydetti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın katıldığı toplantı, soru ve cevap kısmı ile devam etti.