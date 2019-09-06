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Trabzon Valisi Ustaoğlu Açıklaması

30 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrenci, öğretmen ve veliler arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim öğretim yılının da verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Trabzon Valisi Ustaoğlu Açıklaması, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrenci, öğretmen ve veliler arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim öğretim yılının da verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Ustaoğlu, yayımladığı mesajda, geleceğin teminatı çocukların okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha ulaşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Öğrencileri bilgi ve fikir sahibi, ahlaklı birer fert, geçmişini, kültürünü, ülkesini, milletini, değerlerini bilen, tarihini seven fertler olarak yetiştirmek ve onların birikimlerinden başta memleketin, sonra tüm insanlığın istifade etmesini sağlamanın en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim öğretim yılının da verimli ve başarılı geçmesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftasını kutluyorum. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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