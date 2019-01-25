Trabzon Valisi Ustaoğlu, Alacahan'ı Ziyaret Etti
34 dakika önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tarihi Alacahan'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tarihi Alacahan'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.
Ortahisar ilçesindeki tarihi Alacah'ı ziyaret eden Ustaoğlu, burada telkari, kazaziye, hasır örücülüğü, sepetçilik, yorgancılık, tahta kaşık, teship, nakış, ebru gibi bir çok el emeği göz nuru eserlerin üretildiği kursları gezdi.
Kurslar hakkında da ilgililerden bilgi alan Ustaoğlu, Alacahan'ın yöresel kültürü ön plana çıkaran bir mekan olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, Alacahan'ın bugün olduğu gibi bundan sonraki zamanlarda da tarihindeki amacına uygun hizmet edeceğine inandığına dikkati çekerek, kurslarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Vali Ustaoğlu, daha sonra Pazarkapı Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek bol kazanç diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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