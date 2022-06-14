Trabzon Valisi Ustaoğlu, jandarma teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, jandarma teşkilatının 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, yurdun her köşesinde halkla iç içe ve büyük özveriyle görev yapan teşkilat mensuplarının "Önce insan" ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti.

?Ülkenin ve milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin koruyan, görevini büyük bir özveriyle yerine getiren jandarma teşkilatının bu yıl 183. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ustaoğlu, "Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan jandarma teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ustaoğlu, 1839 yılından bugüne gece gündüz demeden fedakarca çalışan jandarma teşkilatının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede başarıyla görev yapmış ve yapmakta olup görevlerinin ifasında gösterdikleri fedakarlık ve feragat örneğiyle yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuştur.? Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin bekası ve milletimizin refahı için emniyet teşkilatımızla birlikte toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazi ve emeklileri de minnetle anarken, halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."