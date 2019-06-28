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Trabzon Valisi Ustaoğlu, LGS Şampiyonlarını ödüllendirdi

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri ödüllendirdi.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, LGS Şampiyonlarını ödüllendirdi, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğretmenler ve okul idarecileri de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ustaoğlu, LGS sınavında dereceye girerek şampiyon olan İskenderpaşa Ortaokulu öğrencisi İlvenaz Emir, Mahmut Celaleddin Ökten, AİHL öğrencisi Beyza Aslanhan ve Bahçeşehir Kolejinden Ayşe Zeynep Çifçi ile ailelerini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Liseye Geçiş Sınavında başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Vali Ustaoğlu, "Başarılarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Düzenli ve disiplinli çalışmanın karşılığında başarı kaçınılmazdır. Trabzon ilkleri başarmış bir şehirdir. Her zamanda ön sıralarda yer almıştır. Bu üç öğrencimizi Türkiye birincisi yaparak da başarılarını hem sürdürmüş hem de perçinlemiş oldu. Bize yaşattıkları bu gururdan ötürü kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu başarısında emeği geçen öğretmenlerimize, ailelerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ustaoğlu daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Türkiye, Trabzon, LGS, Güncel
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