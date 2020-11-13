Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Çamburnu Tersanesine ziyaret - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gemi imalat sektörünün Trabzon'un önemli sanayi kollarından biri olduğunu, yapılan ihracatla ülke ekonomisine sağladığı katkının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu, beraberinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Çamburnu Tersane alanını ziyaret ederek, gemi imalatı sektörüyle ilgili bilgi aldı.

Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve diğer ilgililerin de yer aldığı ziyarette Başaran Gemi Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Rıfkı Başaran ile görüşen Vali Ustaoğlu'na yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Gemi imalat sektörünün Trabzon'un önemli sanayi kollarından biri olduğunu belirten Ustaoğlu, ihracat yapılarak ülke ekonomisine sağlanan katkının da dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Vali Ustaoğlu, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan işadamlarına teşekkür etti.