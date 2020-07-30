Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında, bayramların, milletin birlik ve beraberliğinin, yarınlara dair umut ve heyecanların tazelendiği müstesna günler olduğunu ifade etti.

Bu özel zamanlarda gerek İslam aleminde gerekse Türkiye'de huzurun ve beraberliğin doyasıya yaşandığına işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak, küslüklerin sona ermesiyle toplumsal barışın da perçinlendiği bayramlarımız, asırlar boyunca koruduğumuz hasletlerin önemini bir kez daha hatırlatmakta ve yarınlarımızın bu değerler sayesinde her daim refah ve huzurla geleceğine işaret etmektedir."

Vali Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramlaşmaların telefonla yapılmasının da büyük önem arz ettiğini vurguladı.