Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, ramazan ayında, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi vazgeçilmez hasletlerin doyasıya yaşanamadığını belirtti.

Bu durumun kısa sürede sona ermesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Alışık olmadığımız bu durumun kısa sürede sona ermesi için bu bayram, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere riayet etmemiz, yüz yüze, ev ve akraba ziyaretleri şeklindeki bayramlaşma geleneğimizi askıya almamız büyük önem arz ediyor. Bu bayram tebriklerimizi inşallah, sevdiklerimize sesli veya görüntülü aramalar yaparak iletecek, hayır dualarını ve gönüllerini bu vesileyle almış olacağız. Sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimizde, sonraki bayramlarda birbirimize çok daha yakın olacağımıza yürekten inanıyorum."

Ustaoğlu, Ramazan Bayramı'nın İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini dileyerek, Trabzonlu hemşehrilerinin ve aziz milletin bayramını tebrik etti.