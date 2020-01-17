Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan yarıyıl tatili mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, gerek akademik başarı ve bilim temalı yarışmalarda, gerekse spor, kültür, sanat gibi farklı dallarda günden güne artan başarılarla süsledikleri yolculuklarına yarıyıl tatiliyle birlikte kısa bir mola veren öğrencilerin karne ve tatil heyecanını yürekten hissettiklerini belirtti.

Bu eğitim öğretim yılında da okulların, idarecilerin ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin taleplerini, ihtiyaçlarını karşılama noktasında hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de Valiliğin tüm imkanlarını kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Ustaoğlu, diğer şehirlerde olduğu gibi Trabzon'da da eğitim öğretim koşullarını olabilecek en iyi seviyeye yükseltmenin en önemli amaçları arasında yer aldığını aktardı.

Ustaoğlu, yorucu ayların, zorlu sınavların ve tatlı yorgunlukların ardından gelen yarıyıl tatilinin çocuklara hem dinlenme hem de ikinci yarıyıl için gereken enerjiyi depolama anlamında iyi bir fırsat olacağının altını çizerek, kıymetli öğretmenlerin de öğrencileri gibi yenilenmiş ve dinamik şekilde yeni dönemi karşılayacaklarına işaret etti.

Velilerden, dönemlik ve telafisi mümkün düşük performanslardan kaynaklı aşırı tepkilerle çocukları üzmemelerini istirham eden Ustaoğlu, "Trabzon'umuzun milli eğitim camiasına, okul aile birliği üyelerimize ve servis taşımacılarımıza iyi tatiller diliyorum. Tatili en çok hak eden kıymetli yavrularımıza sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.