Son Dakika Haberleri: Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

10 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yılı umutla ve müspet beklentilerle karşılamaya hazırlandıklarını belirtti.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yılı umutla ve müspet beklentilerle karşılamaya hazırlandıklarını belirtti.

Ustaoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, özlemle yad edilecek, acı ve tatlı eşsiz hatıralarla 2018 yılını uğurladıklarını ifade ederek, devletin müşfik elini, imkanlarını Trabzon'da tüm sathına ulaştırma yönünde yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, tarım ve ulaşım gibi birçok alanda 2018 yılında önemli mesafeler kat edildiğine vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Karşılamaya hazırlandığımız yeni yılda da Trabzon'umuzun her alanda gelişmesi için yeni projeler üretip vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda devletimizin tüm olanaklarını şehrimize sunmaya, her geçen gün artan istek ve heyecanla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının, barışın tüm dünyada hakim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik duygularının güç ve ivme kazandığı bir yıl olması dileğiyle tüm Trabzonlu hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:23:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]