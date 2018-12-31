Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yılı umutla ve müspet beklentilerle karşılamaya hazırlandıklarını belirtti.
Ustaoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, özlemle yad edilecek, acı ve tatlı eşsiz hatıralarla 2018 yılını uğurladıklarını ifade ederek, devletin müşfik elini, imkanlarını Trabzon'da tüm sathına ulaştırma yönünde yoğun mesai harcadığını ifade etti.
Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, tarım ve ulaşım gibi birçok alanda 2018 yılında önemli mesafeler kat edildiğine vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Karşılamaya hazırlandığımız yeni yılda da Trabzon'umuzun her alanda gelişmesi için yeni projeler üretip vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda devletimizin tüm olanaklarını şehrimize sunmaya, her geçen gün artan istek ve heyecanla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının, barışın tüm dünyada hakim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik duygularının güç ve ivme kazandığı bir yıl olması dileğiyle tüm Trabzonlu hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."