Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, Trabzon, Türkiye ve dünya genelinde önemli gelişmeleri barındıran, sevinçlere olduğu kadar acılara ve üzüntülere de sahne olan 2019 yılının uğurlandığını anımsatarak, 2020 yılını yeni umutlarla ve heyecanla karşıladıklarını belirtti.

2019 yılını geride bırakmaya hazırlanıldığını kaydeden Ustaoğlu, devletin vatandaşlara hizmetlerini Trabzon geneline yayarak, ulaştırma yönünde yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Ustaoğlu, eğitimden kültür-sanata, sağlıktan spora, tarımdan ulaşıma uzanan pek çok alanda, kamu kaynaklarının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kullanılmasının güzel örneklerine tanıklık ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah yeni yılda da Trabzon'umuzda büyümeye ve gelişmeye yönelik yeni projeler ve yeni yatırımları hayata geçirecek, vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları noktasında devletimizin tüm olanaklarını kullanmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının, öncelikle tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olacağı, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daim kalacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, yüce Rabbimden tüm Trabzonlu hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl niyaz ediyorum."

Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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