Son Dakika Haberleri: Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun İlçe Ziyaretleri

Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun İlçe Ziyaretleri

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Köprübaşı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun İlçe Ziyaretleri, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Köprübaşı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçeye gelen Vali Ustaoğlu, ilk olarak Köprübaşı Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Uğur Tutkan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sırasında birimleri de gezen Ustaoğlu, hizmet almaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığını ile İlçe Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Tekke'den de ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, kurum ziyaretlerinin ardından Köprübaşı Halk Eğitim Merkezine geçerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çifteköprü Mahallesi'ni de gezen Vali Ustaoğlu, ilçede faaliyet gösteren ahşap mobilya atölyesini ziyaret ederek atölye sahibi Mustafa Kaya ile sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, son olarak ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarette Vali Ustaoğlu'na İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Köprübaşı, Trabzon, Güncel
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