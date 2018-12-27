Son Dakika Haberleri: Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Limanı ve çevresindeki kurumları ziyaret etti.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Limanı ve çevresindeki kurumları ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ilk olarak Trabzon Liman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, Liman Müdürü Muzaffer Ermiş'ten Trabzon limanıyla ilgili bilgi aldı.

Trabzon Limanı'nın önemine değinen Vali Ustaoğlu, "Trabzon limanı, tarihi geçmişi ve dış ticaret hacmi ile önemini her daim korumaktadır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle yüzyıllar boyunca Doğu'da İran'a, Kuzeyde Rusya'ya ve Kafkasya'ya açılan önemli bir ticaret kapısı olmuştur. Ayrıca ülkemizin doğusunda ve kuzeyinde bir çok ülkenin transit yolunun başlangıcında stratejik bir noktada yer almasıyla önemi her geçen gün artmaktadır." diye konuştu.

Ustaoğlu, daha sonra Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, buradaki ziyaretin ardından Ulaştırma 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü ile de bir süre görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:30 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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