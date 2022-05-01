Trabzon Valisi Ustaoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken bu ayı manevi huzurla idrak etmenin, elindeki zenginliği, gönlündeki muhabbeti herkesle paylaşmanın verdiği huzurla Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

?Bayramların, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyacı olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bu bayramda da büyük Türk milletinin en güzel hasletlerinden olan, yardım etmek, kim olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin güçsüzün, muhtacın yanında olmak anlayışıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları, bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Trabzonlu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."