Trabzon Valisi Ustaoğlu, turizm tesisi yatırımını inceledi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Köprübaşı ilçesindeki turizm tesisi yatırımını yerinde inceledi.

Ustaoğlu, Avilot mevkisinde yapımı büyük oranda tamamlanan ve bahar aylarında turizme kazandırılması planlanan otelde incelemelerde bulunarak, girişimci Hasan Hüsnü Altıntaş'tan bilgi aldı.

Trabzon'un turistik açıdan bölgenin ve ülkenin önemli çekim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, doğaya ve tarihi değerlere zarar verilmemesi koşuluyla kentin turizmde daha iyi yerlere getirilmesi amacıyla proje üreten girişimcilere gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Köprübaşı Kaymakam Uğur Tutkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da eşlik etti.