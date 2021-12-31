Vali Ustaoğlu, vatandaşların yeni yılını kutladı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Vali Ustaoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ömer Harun Özkaynak ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Kent Meydanı ve Uzunsokak'ta esnafı ziyaret etti.

Kent sakinlerinin yılbaşını kutlayan Ustaoğlu, 2021'in Türkiye açısından özellikle orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek, "Acılarımız, üzüntülerimiz oldu ama inşallah 2022 yılında ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir yıl temenni ediyoruz. Özellikle Trabzonspor'umuzun 2022 yılında inşallah şampiyonluğunu da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte asayiş açısından tüm tedbirlerin alındığını anlatan Ustaoğlu, "Vatandaşın rahat ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesi noktasında, aldığımız tedbirlerle inşallah huzurlu bir yeni yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. Yaklaşık 220 jandarma ve 350 civarında emniyet personeli arkadaşımız farklı noktalarda çalışıyor." diye konuştu.