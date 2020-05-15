Trabzon Valisi Ustaoğlu ve beraberindekiler Beşikdüzü OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim yapan firmaları ziyaret ettiği bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ustaoğlu'nun ve beraberindekilerle, çeşitli sektörlerde üretim yapan firmaların tesislerini gezerek, incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Firma sahiplerinden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldığı ifade edilen Ustaoğlu'na, Beşikdüzü OSB'nin yeni yönetim binasının yapımı ve yeni yatırımlarla ilgili de bilgi verildi.

Yurt içi ve yurt dışına yönelik üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Ustaoğlu, "Beşikdüzü OSB'de faaliyet gösteren firmalar nezdinde ilimizin üretim ve istihdamına katkıda bulunan tüm firmalara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ise yeni tip koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleyen adımları ile her kesime dokunan müjdelerinin, iş dünyasının moralini ve şevkini artırdığını vurguladı.

İş dünyası için en büyük teşvikin devletini yanında görmek olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Gündeme getirdiğimiz her konuda, geçmişte olduğu gibi çözüm sağlandığını görmekteyiz. Firmalarımızın üzerindeki yüklerin azaltılmasını sağlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı programı ile yapılan yardımların 240 milyar liraya ulaşmasını büyük bir memnunluk ve takdirle karşılamaktayız. Hazine ve Maliye Bakanımız Berak Albayrak'ın iş dünyası olarak yaşadığımız sorunlara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız."