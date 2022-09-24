KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı - Son Dakika
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KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı

24.09.2022 14:30

Trabzon ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı.

Trabzon ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı.

Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumuna 933 kişi müracaat etti.

Adaylar, saat 10.15'te başlayan sınavda 120 sorudan oluşan testleri 150 dakikada çözmek için çaba sarf etti.

Öğleden sonra 6 binada yapılacak sınavın ikinci oturumuna ise 1262 aday müracaat ettiği öğrenildi. İkinci oturumda adaylar hukuk, iktisat ve maliye testlerini yanıtlayacak.

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Kaynak: AA

Trabzon, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı - Son Dakika

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