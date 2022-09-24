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Öğleden sonra 6 binada yapılacak sınavın ikinci oturumuna ise 1262 aday müracaat ettiği öğrenildi. İkinci oturumda adaylar hukuk, iktisat ve maliye testlerini yanıtlayacak.

Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumuna 933 kişi müracaat etti.

Kaynak: AA

Trabzon, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu yapıldı - Son Dakika

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