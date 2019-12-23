Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Son Dakika

Trabzon ve Giresun'da orman yangınları

6 saat önce

Trabzon'un Araklı, Arsin, Çaykara ve Sürmene ilçeleri ile Giresun'un Eynesil ilçesinde ormanlık alanlarda bugün akşam saatlerinde sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile orman yangınları çıktı.

Trabzon ve Giresun'da orman yangınları, System.String[]

Trabzon'un Araklı, Arsin, Çaykara ve Sürmene ilçeleri ile Giresun'un Eynesil ilçesinde ormanlık alanlarda bugün akşam saatlerinde sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile orman yangınları çıktı. Çıkan yangınlara İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, çıkan yangınlarda şuana kadar 5 ev yandı.


Yangınlar ilk olarak Arsin ilçesi Fındıklı ve Güneyce Mahallelerinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın söndürme çalışmalarına Gümüşhane'nin Torul İlçe Orman İşletme Şefliği'nden arazözler de katıldı. Alevlerin ilerlemesi nedeniyle bölgede bulunan bazı evler boşaltılırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Arsin ilçesindeki yangının ardından Araklı ilçesi Türkeli, Pervane ve Yeniköy mahallelerinde de bugün orman yangınları çıkarken, bu yangınlarda 3 ev yangında hasar gördü. Yine Sürmene ve Çaykara ilçelerinde de orman yangınları çıkarken, Çaykara ilçesi Ulucami'de 2 ev yangında kül olurken, ormanlık alanda yangının sürdüğü öğrenildi.


Giresun'un Eynesil İlçesinde orman yangını


Eynesil İshaklı Köyü Muratoğlu mevkisinde de orman yangını çıktı. Yangın rüzgar ve sıcak havanın etkisi ile yayılırken, görgü tanıklarının Eynesil Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen iftaiye ekipleri yola yakın yerlere müdahale etse de, rüzgarın etkisiyle yangın alanı genişleyerek devam ediyor. Eynesil İlçe Jandarma ekipleri ve Görele Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin de olay yerinde yangına müdahale etmeye çalışıyor. Çaykara Ulucami köyünde 2 ev yandı.


Öte yandan yangınlar nedeniyle Trabzon Valiliği'nde bir kriz merkezi oluşturulduğu öğrenildi. - TRABZON

Giresun, Trabzon, Arsin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:28 Kaynak: İHA
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