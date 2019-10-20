Son Dakika Haberleri: Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

20 dakika önce

Trabzon ve Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Trabzon ve Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Trabzon, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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