Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon ve Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.