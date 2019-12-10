Trabzon ve Gümüşhane'den Mısır hapishanelerindeki Müslümanlara destek mektubu

Gümüşhane ve Trabzon'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri öncülüğünde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları gönderdi.

Gümüşhane'de PTT İl Müdürlüğü önünde İHH İnsani Yardım Derneğince Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin'deki mazlumların sesi olmak amacıyla "Mazlumlar için dayanışma zamanı" ve "Zulme sessiz kalmamak imanımızın gereğidir" sloganıyla yapılan basın açıklamasına, Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Gümüşhane İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Adem Varan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, "İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insan eliyle üretilmiş felaketler azalmamış, aksine artmıştır. Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmiştir." dedi.

Temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini ancak geçen zamana rağmen ihlallerin önlenmesi konusunda insanlığın hala geçer not alamadığını savunan Varan, şunları söyledi:

"Bugün uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde, birilerinin hayatı hala diğerlerinden daha değerli görülmektedir. Mısır rejimi cezaevlerinde çoğu İhvan üyesi siyasi gruplardan tutuklu insan sayısının 40 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelere bile haber vermeden infaz edilmiştir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise 7 yıllık işkence ve kötü muameleye daha fazla dayanamayarak bu yıl mahkemede duruşma esnasında hayatını kaybetmiştir."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, Mısır'daki cezaevlerinde bulunan mahkumlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için mektup gönderdi.

Trabzon

Trabzon PTT Müdürlüğü önünde toplanan İHH gönülleri, Doğu Türkistan, Mısır, Filistin, Yemen ve Suriye'deki cezaevlerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mesajları içeren mektup gönderdi.

Daha sonra grup adına PTT önünde açıklama yapan İHH Trabzon gönüllüsü Kadir Yılmaz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini hatırlattı.

Batı'nın yol açtığı dünya savaşlarında milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesinden sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilan edilen bildirgeyle yaşam hakkı, eşitlik ilkesi, masumiyet karinesi ve daha birçok temel hakkın her koşulda dokunulmazlığının kabul edildiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:



"Aradan geçen zamana rağmen bugünkü küresel tablo göstermektedir ki ihlallerin önlenmesi konusunda insanlık hala geçer not alamamıştır. Aksine bugün uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde birilerinin hayatı hala diğerlerinden daha değerli görülmektedir. Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı, bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal 'güvenlik' perdesi altında meşrulaştırılmaktadır."



Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikasını hatırlatan Yılmaz, aynı zulmün Mısır, Filistin ve Yemen başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde de devam ettiğini belirtti.

Giresun

Memur Sen Giresun İl Temsilciliği tarafından "10 Aralık İnsan Hakları Günü" dolayısıyla sendikada düzenlenen basın açıklamasında, dünya genelinde mazlumlara yönelik uygulamalar kınandı.

İl Temsilcisi Muhammet Sarı, dünyada yaşanılan insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu söyledi.



İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inandıklarını dile getiren Sarı, "Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz." dedi.

Sarı, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız."