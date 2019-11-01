Son Dakika Haberleri: Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
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Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

7 saat önce

Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Çakırgöl beyaza büründüTRABZON - Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Dağ silsilesinin en yüksek dağlarından olan 2 bin 533 rakımlı Çakırgöl Dağı bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte beyaza büründü.

Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çakırgöl beyaza büründü

TRABZON - Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Dağ silsilesinin en yüksek dağlarından olan 2 bin 533 rakımlı Çakırgöl Dağı bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte beyaza büründü.

Dağa ismini veren Çakırgöl, hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan zaman zaman arazi araçları ile gelen doğa tutkunlarının uğrak yeri olurken, son olarak bölgeye çıkan doğa tutkunları kar sürprizi ile karşılaştı. Kış aylarında genellikle buz tutan göl, dağın eteklerinden çıkan ve halk arasında "göze" olarak bilinen ve topraktan çıkan buz gibi tatlı suyu olan 8 küçük çağlayan ile besleniyor.

Erken kar yağması ve uzun süre yağan karın erimemesi nedeniyle kayak merkezi olarak da çok uygun bir araziye sahip olan Çakırgöl'e geçmişte Kış Turizm Merkezi yapılması planlanmış ancak bir türlü hayata geçirilememişti.

Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Gümüşhane, Trabzon, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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