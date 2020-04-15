Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele kapsamında, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da yapımı devam çalışmaları incelediğini belirtti.

Esnafla bir süre sohbet ettiğini aktaran Zorluoğlu, "Ülke olarak da şehir olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise karantinaya alınan mahallelerde yaşayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi yardımında bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle karantinaya alınan Perşembe ilçesindeki Ramazan ve Hacılar mahallelerine giriş ve çıkışların durdurulduğunu anımsattı.

Belediyesi olarak buralarda evlerinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşları mağdur etmemek adına gerekli yardımları ulaştırdıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Yumurtasından ekmeğine ve içerisinde birçok gıdanın bulunduğu yardım paketinden hijyen kolisine kadar vatandaşlarımıza dağıtım yaptık. Dağıtım esnasında ekiplerimiz gerekli tedbir kurallarına da uydu. Bu süreçte karantinada olan mahallelerimizle sürekli iletişim halinde olacağız. Gerektiği vakit ihtiyaçlarını tespit ederek yardımlarımızı ulaştıracağız."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:44 Kaynak: AA

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