Trabzon ve Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Trabzon ve Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Trabzon'da polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimse görülmüyor.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Öte yandan, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kuralları ihlal eden 201 kişiye toplam 196 bin 580 lira idari ceza uygulandığı öğrenildi.

Ordu

Ordu'da da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kenarı sessizliğe büründü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü.

Polis, temizlik işçileri ve gazeteciler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıda geçen araçları denetledi.

Kentte, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını 491 kişi ve 4 iş yeri sahibinin ihlal ettiği, bu kapsamda toplam 577 bin 399 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.