Trabzon ve Rize AKUT ekipleri İzmir depreminde görev alıyor - Son Dakika

Trabzon ve Rize AKUT ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

AKUT Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'dan 9, Rize'den 7 gönüllüden oluşan 16 kişinin afet bölgesine giderek, deprem sonrasında yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında aktif görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "17 ekibimizden toplam 247 gönüllümüz ve 1 arama köpeğimiz arama kurtarma çalışmalarına devam etmekte olup şu ana kadar 9 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtarmıştır." ifadesi kullanıldı.