Trabzon ve Rize AKUT ekipleri İzmir depreminde görev alıyor - Son Dakika

Trabzon ve Rize AKUT ekipleri İzmir depreminde görev alıyor
02.11.2020 16:47
Trabzon ve Rize AKUT ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Trabzon ve Rize AKUT ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
AKUT Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'dan 9, Rize'den 7 gönüllüden oluşan 16 kişinin afet bölgesine giderek, deprem sonrasında yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında aktif görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, "17 ekibimizden toplam 247 gönüllümüz ve 1 arama köpeğimiz arama kurtarma çalışmalarına devam etmekte olup şu ana kadar 9 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtarmıştır." ifadesi kullanıldı.
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