Son Dakika Haberleri: Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için 'turuncu' uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için 'turuncu' uyarı

30 dakika önce

TRABZON ve Rize valilikleri, kent genelinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için 'turuncu' uyarı, System.String[]
TRABZON ve Rize valilikleri, kent genelinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. İki kent için tehlikeli sayılan 'turuncu' uyarı verildi. 
Trabzon ve Rize valilikleri, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Açıklamada, "Bölgede sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Pazartesi gününe kadar sürmesi beklenen yağışların metrekareye 100 ila 200 kilogram arasında yağış bırakacağı tahmin edilmektedir" denildi. İki kent için tehlikeli sayılan 'turuncu' uyarı verildi. 
Valiliklerin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.  AFAD ekipleri de teyakkuza geçirildi. Rize AFAD Müdürü Şakir Kurk, "Yapılan uyarıları biz de ekiplerimize bildirdik. AFAD olarak hazırlığımızı yaptık" dedi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:13 Kaynak: DHA
heyelan, rize, sel, trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haziran ayında şaşırtan görüntü: Trabzon'un yaylalarında 8 metre kar! Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için 'turuncu' uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]