Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Trabzon ile Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, borsa binasında düzenlenen törende, Sakarya Ticaret Borsası (STB) ile imzalayacakları protokolle daha kapsamlı projeler yapacaklarını söyledi.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da en yoğun ilişkilerinin TTB ile olduğunu belirterek, özellikle fındıkta verim ve kalitenin artırılması yönelik ortak çabaları daha da artıracaklarını ifade etti.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de her iki borsanın üretim merkezli çalışmalar yaptığını, iş birliği protokolüyle çok çalışma, çok üretme, çok satma ve çok kazanma ilkesiyle ülkenin kalkınmasına katkılarının artacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.