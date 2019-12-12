Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Trabzon ile Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Trabzon ile Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, borsa binasında düzenlenen törende, Sakarya Ticaret Borsası (STB) ile imzalayacakları protokolle daha kapsamlı projeler yapacaklarını söyledi.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da en yoğun ilişkilerinin TTB ile olduğunu belirterek, özellikle fındıkta verim ve kalitenin artırılması yönelik ortak çabaları daha da artıracaklarını ifade etti.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de her iki borsanın üretim merkezli çalışmalar yaptığını, iş birliği protokolüyle çok çalışma, çok üretme, çok satma ve çok kazanma ilkesiyle ülkenin kalkınmasına katkılarının artacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Trabzon, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:52 Malatya merkezli deaş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
20:50 Maltepe'de rezidansta bavulda cesedi bulunan kadının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
20:49 MALTEPE'DE REZİDANSTA BAVULDA CESEDİ BULUNAN KADININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
20:48 İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
20:46 Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan şüpheli, karara 'Kına yakın' dedi - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]