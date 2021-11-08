Trabzon ve Samsun TSO işbirliğiyle çevimiçi iş görüşme etkinliği gerçekleştirilecek - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğiyle 17-18 Kasım tarihleri arasında 'Karadeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği' düzenleneceği bildirildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki iş insanlarının 60'dan fazla ülkedeki muhatap firmalarla görüşme ve işbirliği fırsatı yakalayacağını belirtti.

Hacısalihoğlu, TTSO'nun yürüttüğü Karadeniz Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışındaki muhatap firmalarla online olarak bir araya getirmek amacıyla TTSO ve STSO iş birliğiyle 17-18 Kasım tarihlerinde Karadeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği düzenleneceğini işaret ederek, "Bölgemizin dış ticaretine katkı sağlayacağına inandığımız etkinlik, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin yürütüldüğü 60'dan fazla ülkede duyurularak ilgili yabancı firmalar davet edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, otomotiv/otomotiv yan sanayi, makine, metal ve metal işleme, yiyecek ve içecek, deniz ürünleri, paketleme endüstrisi, kimya, plastik ve kauçuk, yapı ve inşaat sektörü, endüstriyel mutfak, madencilik ve maden, mobilya tekstil ve ev tekstili sektör temsilcilerinin katılacağını ifade eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Yabancı firmalarla ticari, teknoloji ve araştırma alanlarında işbirlikleri yapmak için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu etkinliğe tüm firmaları davet eden Hacısalihoğlu, "Katılacak firmalarımızın en geç 16 Kasım tarihine kadar etkinlik linki üzerinden kayıt yaptırması ve yine bu tarihe kadar kayıt yaptıran yabancı firmalar ile online görüşme programlarını oluşturması gerekmektedir."

Hacısalihoğlu, öte yandan etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu, detaylı bilgi ve Türkçe - İngilizce tercüme ihtiyacı bulunan firmaların TTSO Proje Koordinasyon Birimi/Avrupa İşletmeler Ağı Trabzon ekibi ile irtibata geçebileceği vurgulayarak, etkinlikte ayrıca çeviri hizmeti de verileceğini de belirtti.