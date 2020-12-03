Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı yapılandırma konusunda vatandaşları uyardı - Son Dakika

Trabzon Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi vergileri kapsayan yapılandırma kanununun 17 Kasım'da yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşları yapılandırma konusunda uyardı.

Günçavdı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kamuya olan borçlarını 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un sunduğu imkanlardan yararlanarak yapılandırabileceği ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini belirtti.

Çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezalarının kanun kapsamında yapılandırılabileceğini ifade eden Günçavdı, "YURTKUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Günçavdı, kanunun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alındığını belirterek, bu tarihten önce tahakkuk ederek, kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların kapsama girdiğini, 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra tahakkuk edenlerin ise kapsama girmediğini kaydetti.

Toplumun pek çok kesimini ilgilendiren ve vergi borcu bulunan mükelleflere çeşitli fırsatlar sunan söz konusu yapılandırmanın, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağladığını ifade eden Günçavdı, yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Günçavdı, başvuruların, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılabileceği gibi vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabileceğini belirterek, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan salgın hastalık nedeniyle başvuruların elektronik ortamda yapılmasının salgınla mücadele noktasında çok önemli olduğunun altını çizdi.

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacağını ve kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 oranında indirim yapılacağını ifade eden Günçavdı, taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacağını, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağını kaydetti.