Son Dakika Haberleri: Trabzon Vergi Dairesinden Vatandaşlara Uyarı

Trabzon Vergi Dairesinden Vatandaşlara Uyarı

55 dakika önce

Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, yapılandırma borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için uyarılarda bulundu.

Trabzon Vergi Dairesinden Vatandaşlara Uyarı, System.String[]
Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, yapılandırma borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için uyarılarda bulundu.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan borçların 28 Şubat 2019'a kadar ödenmesi gerektiği belirtti.

Akçay, şunları kaydetti:

"7143 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken taksitlerini süresinde ödeyemeyerek kanundan faydalanma haklarını kaybeden borçlular, ihlale neden olan taksitlerini 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. Birikmiş borçların tasfiyesi ve geleceğe daha güvenli bir şekilde bakılabilmesi için bu imkanlardan mutlaka yararlanılması gerekmektedir. Ödemeleri, www.gib.gov.tr interaktif vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile anlaşmalı banka şubeleri, vergi daireleri vezneleri ve PTT iş yerlerine yapabileceklerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Akçay, Trabzon, Ekonomi
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