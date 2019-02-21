Trabzon Vergi Dairesinden Vatandaşlara Uyarı
55 dakika önce
Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, yapılandırma borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için uyarılarda bulundu.
Trabzon
Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay
, yapılandırma borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için uyarılarda bulundu.
Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan borçların 28 Şubat
2019'a kadar ödenmesi gerektiği belirtti.
Akçay, şunları kaydetti:
"7143 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık
2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken taksitlerini süresinde ödeyemeyerek kanundan faydalanma haklarını kaybeden borçlular, ihlale neden olan taksitlerini 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. Birikmiş borçların tasfiyesi ve geleceğe daha güvenli bir şekilde bakılabilmesi için bu imkanlardan mutlaka yararlanılması gerekmektedir. Ödemeleri, www.gib.gov.tr interaktif vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile anlaşmalı banka şubeleri, vergi daireleri vezneleri ve PTT
iş yerlerine yapabileceklerdir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:32 Kaynak: AA
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