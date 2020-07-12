TRABZON Vurdukları ayıyı yumruklayan avcılar, kamerada - Son Dakika

TRABZON Vurdukları ayıyı yumruklayan avcılar, kamerada

Vurdukları ayıyı yumruklayan avcılar, kameradaTRABZON'un Of ilçesinde avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettikleri görüntüler paylaşılan sosyal medyada tepki çekti.

Vurdukları ayıyı yumruklayan avcılar, kamerada

TRABZON'un Of ilçesinde avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettikleri görüntüler paylaşılan sosyal medyada tepki çekti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) avcılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. HAYTAP sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyünde, avlanmaya çıkan 2 avcının bir ayıyı vurduğu, ardından başını yumrukladığı görülüyor. Avcıların cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. HAYTAP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "HAYTAP'a gelen ayı katliam ihbarları bitmiyor. Şimdi de 2 ay kadar önce avcıların karıştığı başka bir kıyımın görüntüleri bizlere ulaştırıldı. Bizim ilk tespitlerimize göre yer Trabzon'nun Of ilçesi'ne bağlı Ağaçseven köyü. Her iki şüphelinin de 4915 sayılı yasaya muhalefetten ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası almaları, silahlarına el koyulması gerekiyor. Pazartesi günü HAYTAP avukatları bu defa Of Savcılığı'na başvuru yapacak" ifadelerine yer verildi.

Hayvan Hakları Federasyonu, Trabzon, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Vurdukları ayıyı yumruklayan avcılar, kamerada - Son Dakika
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