Son Dakika Haberleri: Trabzon yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı
Son Dakika Güncel Trabzon yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı

Trabzon yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı

6 saat önce

Yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptıTrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçtan kopan kaya kütlesi, Akdoğan ailesinin evine hasar verdi.

Yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçtan kopan kaya kütlesi, Akdoğan ailesinin evine hasar verdi. Kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile, korku yaşadı.

İlçede etkili olan sağanağın etkisiyle dün gece saatlerinde Yenicami Mahallesi'nde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, Saniye Akdoğan'a ait eve çarptı. Yamaçtaki evin duvarını yıkıp çatısında hasara neden olan kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile fertleri, korku ve panik yaşadı. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya kütlesi, çarptığı evde hasara yol açtı. 50 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın parçalanarak alınması planlanıyor.

Trabzon yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]