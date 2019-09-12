Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi istihdama katkı sağlayacak

Trabzon'un Arsin ilçesinde 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde ilk etapta 7 bin, zaman içinde de 15 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da 24 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Hacısalihoğlu, bu projenin Trabzon'un önünü açacak önemli projelerden olduğunu belirtti.

Hacısalihoğlu, yatırım adası endüstri bölgelerinin kuruluş amacının ülkenin sanayi stratejik planına bağlı olarak orta ve yüksek teknolojik ürünler üretilmesi olduğunu, bu amaca uygun şekilde Trabzon'da da katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için altyapı çalışması yapıldığını dile getirdi.

Bu çalışmalar için Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetleri ve İran dahil geniş bir hinterlanda açılan Doğu Karadeniz'in seçildiğini belirten Hacısalihoğlu, en uygun yer olması dolayısıyla da yatırım endüstri adasının Trabzon'da kurulmasına karar verildiğini anlattı.

Bölgenin 3 bin dönüm üzerine kurulacağını aktaran Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Burada yapılacak yatırım ilk etapta 7 bin civarında istihdam sağlayacak ve zaman içinde istihdam edilen kişi sayısı 15 bine çıkacak. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde üstyapı olarak 1,2 milyar dolar civarında özel sektör tesis yatırımı yapılacak. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında da buradan ihracat gerçekleştirilecek. Buna bağlı olarak da ülkemizin orta ve yüksek teknoloji altyapısı kurularak uluslararası piyasalara ihracatı ön plana çıkarılacak. Orta ve yüksek teknolojide yan sanayinin de gelişmesi doğrultusunda mevcut altyapı hazır hale getirilecek. Bu başlıkları dikkate alarak baktığımızda, gerek istihdam gerek üretim gerek ihracatla Türkiye'nin sanayi strateji planına uygun yatırım yapılması için alınan karara uygun şekilde yol alındığını görüyoruz."

Proje altyapı ihalesi 17 Eylül'de

Projede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bu aşamaya gelindiğini belirten Hacısalihoğlu, "Bu projenin de belirli süreç içinde tamamlanarak üretim yönünde, endüstrinin gelişmesi konusunda gerekli altyapının hızlı bir şekilde kurularak ülkemizin gelişmesine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bizim de bu arada uluslararası teknolojik firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bakımdan şehrimizi, bölgemizi ve ülkemizi teknolojiyle tanıştırma ve sürekli iyileştirme konusunda önemli bir yatırım olacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Hacısalihoğlu, proje altyapı ihalesinin 17 Eylül'de gerçekleştirileceğini ve projenin bir yılda hazırlanacağını söyledi.

Bu süreç devam ederken yatırımcılarla görüşmeleri sürdüreceklerini dile getiren Hacısalihoğlu, "Proje hazırlandıktan sonra da 3-4 yıl içinde tamamlanacak gibi gözükmekte. Dolayısıyla bugüne kadar bu doğrultuda gerek sanayi strateji planında olması, gerekse ülkenin yatırım planına alınması konusunda gerekli gayretler gösterilmiş ve adımlar atılmıştır. İnanıyoruz ki belki çok daha kısa zamanda bu proje hayata geçecektir." diye konuştu.

Suat Hacısalihoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, emeği geçen dönemin tüm bakanları, valileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler, projeye sahip çıkan iş adamları ve Trabzonlulara teşekkür etti.