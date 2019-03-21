Son Dakika Haberleri: Trabzon Yavru Keçi, İlgi Odağı Oldu

Trabzon Yavru Keçi, İlgi Odağı Oldu

59 dakika önce

Yavru keçi, ilgi odağı olduTrabzon'da, Muhsin Tokmak'ın sokakta birlikte yürüyüş yaptığı 6 günlük yavru keçi, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yavru keçi, ilgi odağı oldu

Trabzon'da, Muhsin Tokmak'ın sokakta birlikte yürüyüş yaptığı 6 günlük yavru keçi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sokaktaki kalabalık cep telefonlarıyla, evcil hayvan gibi sahibinin peşinden yürüyen yavru keçiyle sık sık fotoğraf çekip, selfie yaptı.

Trabzon'da yaşayan Muhsin Tokmak, Atatürk Alanı'nda, 6 günlük keçisini alarak yürüyüşe çıktı. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden yürüyen yavru keçi, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla, evcil hayvan gibi sahibinin peşinden yürüyen minik keçiyle sık sık fotoğraf çekip, selfie de yaptı.

Keçisiyle, sokaktaki ilgiden ötürü güçlükle yürüyüş yaptığını anlatan Tokmak, bir hayvansever olarak bütün hayvanlara aynı ilgi ve şefkatin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tokmak, Millet kedi, köpek gezdiriyor. Biz de keçi gezdiriyoruz. Bir hayvan sever olarak bütün hayvanlarımızı aynı ilgi ve aynı şefkat ile seviyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Büyüyecek ve bizimle beraber yaşayacak. Benim peşimden ayrılmıyor, yedirdiğiniz zaman hani derler ya hayvan bırakmazmış diye demek böyle bir hissi varmış dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Güncel
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