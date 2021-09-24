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Trabzon yaylaları beyaza büründü - Son Dakika

Trabzon yaylaları beyaza büründü

24.09.2021 11:38
Trabzon yaylaları beyaza büründü, System.String[]

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmesinin ardından yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon- Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde de etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Doğal güzellikleri ve zengin florasıyla alternatif tatilcilerin son yıllarda gözdesi haline gelen 1900 rakımlı vadi, karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haldizen Dağları üzerindeki "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Vadide yaşayan çoban Ali Yüce, AA muhabirine, bölgede her an dört mevsimin bir arada yaşanabildiğini söyledi.

Yüce, 200 küçükbaş hayvanını kar yağmasına rağmen otlatmaya çıkardığını anlatarak, "Yağışların bir iki gün daha süreceğini düşünüyorum. Bir ay gibi bir süre sonra havalar biraz daha düzelir ve sonrasında tamamen kar yağışı başlar. Burada hava şartları her an değişebilir. Karda çalışmak zor oluyor ama severek yaptığımız için zevk alıyoruz. Sürüdeki hayvanlar 40 santimetre kara kadar otlayabiliyor. Şimdi de akşam saatlerine kadar otlayacaklar." diye konuştu.

Bu arada, kar yağışının etkili olduğu Sultan Murat, Yente ve Şekersu yaylalarında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan yol açma çalışmalarına devam ediliyor.

Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon yaylaları beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon yaylaları beyaza büründü - Son Dakika
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